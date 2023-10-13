شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر يخضع لجلسات الفوطة النارية استعدادا لبطولة العالم للرواد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع كرم جابر لاعب منتخب المصارعة وصاحب الميداليتين الأولمبيتين إلى جلسات الفوطة النارية، تحت أشراف صفوت صدقى أخصائى الاستشفاء أستعدادا لخوض منافسات بطولة العالم للرواد.

وعاد كرم جابر لاعب منتخب المصارعة للمشاركة فى البطولات مرة أخرى، حيث يشارك "جابر" فى منافسات بطولة العالم للرواد باليونان فى الفترة من 17 - 22 أكتوبر 2023، ويستعد للبطولة بالتدريب مع منتخب الناشئين الذى يستعد للمشاركة ببطولة العالم تحت 23 سنة.

"جابر" من مواليد 1 سبتمبر 1979 بالإسكندرية، وبدأ مشواره الرياضي كلاعب جمباز قبل أن يتحول إلى المصارعة الرومانية.

حقق كرم جابر لمصر ميدالية ذهبية بأولمبياد أثينا 2004 بعدما انقطت مصر عن تحقيق الميداليات الذهبية منذ عام 1948 كما حقق الميدالية الفضية بأولمبياد لندن 2012.

وتلقى "جابر" عدة عروض للتجنيس لكنه رفض حبا فى مصر وتمسكه برفع علمها فى المحافل الدولية.



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