شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى فى الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل، اليوم الجمعة، فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر الراحة السلبية من التدريبات، والتى تستمر لمدة خمسة أيام حتى غد السبت.

وحرص الجهاز الفنى على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، فى ظل فترة التوقف الدولى المقبلة، قبل أن يعود بعدها الفريق للاستعداد لمواجهة سيمبا التنزانى فى الدورى الأفريقى.

وفاز الأهلى على الإسماعيلى بثلاثية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

وقرر مجلس إدارة النادى الأهلى تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى تنزانيا، واستقر النادى الأهلى على السفر بطائرة خاصة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى ضربة البداية ببطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم، وتقرر سفر الفريق 18 أكتوبر الجارى.





موعد مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى فى دورى السوبر الأفريقى

يلتقى الأهلى مع سيمبا التنزانى فى السادسة مساء الجمعة 20 المقبلة فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى السوبر الأفريقى (الدورى الأفريقى).

بينما تقام مباراة العودة بين الأهلى وسيمبا التنزانى يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.





طريق الأهلى فى الدورى الأفريقى

حال تخطى الأهلى عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).





مواجهات الأهلى وسيمبا التنزانى

التقى الأهلي وسيمبا التنزاني في 4 مواجهات تاريخية جمعتهما في دوري أبطال أفريقيا قبل أن تتجدد المواجهة هذه المرة ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى، حيث يواجه الأحمر نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة الافتتاحية بالبطولة.

وتواجه الفريقان من قبل 4 مرات في دوري أبطال أفريقيا، نجح الأهلي في تحقيق الفوز مباراتين فيما انتصر سيمبا التنزاني في مواجهتين فقط، تمكن المارد الأحمر من تسجيل 6 أهداف، فيما سجل لاعبو تنزانيا هدفين فقط.