شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد تونالي وزانيولو عن منتخب إيطاليا بسبب المراهنات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استبعد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاعب الوسط ساندرو تونالي، والمهاجم نيكولو زانيولو، من تجمع المنتخب الوطني على خلفية فتح تحقيق في مراهنات رياضية غير مشروعة.

وأوضح الاتحاد المحلي للعبة في بيان أنه تم إبلاغ تونالي (23 عاماً) وزانيولو (24 عاماً) اللذين يخوضان غمار الدوري الإنجليزي مع فريقي نيوكاسل وأستون فيلا توالياً، بالتحقيق الذي يستهدفهما في مركز تدريب الـ«سكوادرا أتزوري» في كوفرتشانو.

وسيغيب اللاعبان عن مباراتي المنتخب الإيطالي، حامل اللقب، في تصفيات كأس أوروبا 2024 أمام مالطا، السبت، وإنجلترا الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وكتب الاتحاد الإيطالي الذي سمح لتونالي وزانيولو بالعودة إلى فريقيهما «لن يتمكن اللاعبان، في هذه الحالة، من مواجهة استحقاقات الأيام المقبلة».

وكان الاتحاد أعلن، الأربعاء، أنه فتح تحقيقاً في أغسطس/ آب لتحديد ما إذا كان لاعب وسط نادي يوفنتوس الدولي نيكولو فاجولي (21 عاماً) قام بمراهنات رياضية. ويشتبه في أنه استخدم عدة حسابات مختلفة على الإنترنت للمراهنة في منصات سرية.