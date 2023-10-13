شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الإسماعيلى قبل مواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال تدريباته، اليوم الجمعة، على فترتين صباحاً ومساء استعداداً لمواجهة فاركو، حيث من المقرر أن يخوض الدراويش مباراة ودية مع نظيره زد الأحد المقبل، ثم يحصل اللاعبون على راحة يوم الاثنين ويعود الفريق الأصفر للتدريبات الثلاثاء بشكل متواصل ويومى حتى موعد المباراة ضمن نظام اليوم الكامل لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً فى أفضل صورة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فاركو المقرر لها الأحد 22 أكتوبر الجارى على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى المصرى.

ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة التوقف الدولى من أجل علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى المباريات الأخيرة، خاصة مباراة الأهلى التى خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف وشهدت عدم استغلال الفرص التى أتيحت لها أمام المرمى وتجهيز العديد من اللاعبين بشكل جيد للاستعانة بهم فى المباريات المقبلة.

يذكر أن الإسماعيلى يحتل المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب بطولة الدورى برصيد 3 نقاط، حيث خاض 3 مباريات، خسر أمام زد إف سي والأهلي، بينما فاز على الاتحاد السكندري.