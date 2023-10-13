شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب موقف عمر كمال مع فيوتشر وأزمة القيد تعطل المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادى الزمالك موقف عمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى مودرن فيوتشر مع فريقه، خاصة أن اللاعب عقده ينتهى آخر الموسم، ويحق له التوقيع على عقود انضمامه لأى فريق فى الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجوع لإدارة ناديه.

ورحب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بفكرة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى القلعة البيضاء بعدما عُرض عليه من قبل مسئولي النادى لجس نبضه،خاصة أنه شاهد اللاعب بنفسه وأبدى إعجابه بقدراته الفنية.

ويبقى العائق الوحيد أمام مسئولي نادى الزمالك لبدء المفاوضات لضم اللاعب، أزمة إيقاف القيد التي يعانى منها النادى الأبيض في الفترة الحالية، والتي تقف حجر عثرة أمام مسئولي القلعة البيضاء لضم أي لاعب فضلاً عن عدم استقرار الأمور في الفترة الحالية خاصة أن النادى مقبل على انتخابات مجلس إدارة جديد في 20 أكتوبر الجاري.

وفى ذات السياق دخل عمر كمال عبد الواحد، حسابات النادي الأهلي من أجل التعاقد معه وتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تألق اللاعب الفترة الأخيرة حتى بات من أبرز اللاعبين فى الدوري المصري، وقاد فريقه لتصدر الدوري برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، فى أول ثلاث جولات من عمر المسابقة المحلية.

ويعد عمر كمال من أبرز اللاعبين في الدوري المصري ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن والجناحين الأيمن والأيسر وصانع الألعاب، كما يجيد التصويب على المرمى من على مدى بعيد، ويقدم مستويات ثابتة سواء مع مودرن فيوشتر أو منتخب مصر، الذي يتواجد معه بصفة مستمرة في المعسكرات الأخيرة.