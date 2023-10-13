شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة 24 ساعة إضافية قبل مواجهة سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى لاعبى فريقه راحة 24 ساعة إضافية قبل بدء الاستعداد لمواجهة سيمبا التنزانى المقرر لها مساء الجمعة المقبلة فى دار السلام بربع نهائى بطولة دوري السوبر الافريقى.

وكان من المقرر أن يستأنف فريق الاهلى تدريباته غداً السبت ولكن بعد قرار كولر سيعود المارد الاحمر للتدريبات مساء الاحد المقبل على ستاد مختار التتش.

تراجع الجهاز الفني للأهلي عن فكرة إقامة مباريات ودية للفريق خلال فترة التوقف الدولي الحالية بسبب تواجد عدد كبير من لاعبي الفريق مع المنتخبات الوطنية سواء بالنسبة للاعبين المصريين أو الأجانب .

كما يخشى الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر من تعرض أي لاعب للإصابة خلال الوديات، لذا سيكتفي بالتدريبات اليومية عقب الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة خمسة أيام بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف مساء الأحد الماضي في الدوري.

ويتدرب الاهلى على ملعب التتش وسيتم تصعيد عدد من اللاعبين الناشئين لحين اكتمال القوة الضاربة بعودة الدوليين قبل سفر الفريق يوم 18 أكتوبر الجاري إلى تنزانيا لخوض مباراة سيمبا يوم 20 الشهر نفسه في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.