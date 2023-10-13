شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات البطولة الأفريقية للترايثلون المؤهلة لأوليمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، صباح اليوم الجمعة، بطولة كأس أفريقيا والبطولة العربية للتراثليون، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصرى والعربى الأفريقى للتريثلون، وتم تكريم الفائزين من المراحل السنية المختلفة التى انتهت منافساتها، بحضور وفد صينى فى مجال التصنيع الرياضى، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

وتُعد البطولة إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتى تقام خلال الفترة من 13-15 أكتوبر الجارى، بمدينة الغردقة، بمشاركة أكثر من 25 دولة.

فى بداية كلمته رحب الدكتور أشرف صبحي بالوفود والدول المشاركة في البطولة، لافتًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر الذى جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية، حيث استضافت مصر أكثر من 321 بطولة دولية وقارية وعربية.

وأشار الوزير إلى حرص الرئيس على دعم الرياضيين معنوياً ومادياً بما يتناسب مع حجم الإنجازات التى يحققونها، لتكون هذه الزيادة دافعاً إضافياً للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية، واستهداف بناء جسور قوية بين الحكومة والرياضيين، وتوفير كل الإمكانات لتطوير الرياضة فى مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولى.

وتحدث وزير الرياضة عن أهمية البطولة الافريقية، كونها إحدي البطولات المؤهلة إلى الأولمبياد القادم باريس، موضحًا أن الوزارة تعمل علي توسيع قاعدة الممارسة للعبة للترايثلون وزيادة عدد الممارسين للعبة، بالتعاون مع الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لنشر اللعبة، مع دراسة آليات ذلك.

كما توجه اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي الثلاثي "الترايثلون" بالشكر الى وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي على تواجده اليوم بافتتاح البطولة، وأيضا على دعمه للبطولة ولاتحاد التراثليون.