نحتاج هذا الثنائي.. مدرب منتخب مصر السابق يعلق على مجموعة الأمم الافريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن مواجهة زامبيا الودية أمس، كانت مهمة بالنسبة للجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا لاكتشاف الأخطاء، وشهدت تنظيم تكتيكي جيد، وأضاع اللاعبون عدة فرص، وسيرتفع المستوى في لقاء الجزائر.

وقال ضياء السيد في لقاء تلفزيوني لقناة etc: "بالطبع مباراة مصر والجزائر المقبلة ستكون قوية، وهذا هو الغرض من المواجهات الودية قبل المرحلة المقبلة، خصوصا أننا سنخوض مواجهات في تصفيات كأس العالم ومن ثم خوض أمم إفريقيا".

وأضاف "السيد": "قائمة منتخب مصر تضم لاعبين جيدين في معظم المراكز، لكن الخط الخلفي في حاجة لوجود أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش، في تصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا".

أردف: "أتمنى آلا يتعجل محمود الونش في العودة للملاعب، وبالطبع إصابات لاعبي الدفاع مقلقة وعانينا منها في البطولة الأخيرة خصوصا في مواجهة السنغال الحاسمة، وليس لدي ترشيحات لدعم الدفاع، لو كان يريد ضم مساكين كان عليه تجهيز اللاعبين مبكرًا، وقبل البطولة السابقة قمنا بتجهيز لاعبين مثل محمد عبدالمنعم وعمر كمال عبدالواحد".

وقال عن مجموعة مصر في أمم افريقيا المقبلة: "لا أقلق مطلقا من دور المجموعات خصوصا في ظل صعود الأول والثاني و4 فرق من أصحاب المركز الثالث، والمنافسات تبدأ من الإدوار الإقصائية، ومباريات المنتخب المصري في البداية لن تكون مصدر قلق، والصعود مضمون بنسبة كبيرة".