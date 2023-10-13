"تعمدت ذلك".. سيد معوض يكشف تفاصيل لأول مرة بشأن توقيع نجله للأهلي ووصول عرض جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف سيد معوض نجم النادي الأهلي السابق، تفاصيل جديدة بشأن توقيع نجله عمر، على عقود احتراف للنادي الأهلي لمدة أربعة سنوات مؤكدا أن العلاقة مع النادي الأهلي جيدة للغاية.

قال سيد معوض خلال لقاء تلفزيوني في قناة etc: "لم يحدث أي خلافات مطلقًا خلال الفترة الأخيرة، مع النادي الأهلي، كما ردد البعض، وتعمدت أن يتم التوقيع الرسمي بعد وصول العرض الثاني من ريال بيتيس الإسباني".

وأوضح: "تحدثت مع مسئولي الأهلي والذين أكدوا أن عمر من أبناء النادي وهم حريصين على مستقبله ولن يعيقوا مسألة احترافه خارجيا، وهناك أحاديث كثيرة خرجت في الفترة الماضية حول نجلي في السوشيال ميديا، ليست صحيحة ولم أخرج للرد مطلقًا على هذه الأحاديث ".

وأكمل: "الأهم أن عمر سيد معوض ابن النادي الأهلي وسيخرج من القلعة الحمراء للاحتراف وبخلاف ذلك فهو باقٍ داخل النادي، وشرف كبير لنجلي استكمال مسيرته مع الأهلي وأن اسمه يكون مرتبط بالنادي".

وأضاف: "عمر تعرض للإصابة في مباراة سموحة مواليد 2005 وتحدثت مع أكثر من طبيب داخل مصر، وقمنا بإجراء الجراحة لدى كريستيان فينك في النمسا، وهو أحد اكبر الأطباء في العالم، وبدأنا مرحلة التأهيل، وأبلغنا أن اللاعب سيعود بعد 7 شهور، والأهم هو تأهيله بشكل جيد، وسيأخذ وقته في العلاج قبل العودة بشكل جيد".