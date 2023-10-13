شكرا لقرائتكم خبر عن فوز إسبانيا يؤجل تأهل اسكتلندا لبطولة أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل ألفارو موراتا وأويان سانسيت هدفين في الشوط الثاني لتؤجل إسبانيا تأهل منافستها اسكتلندا بالفوز عليها 2-صفر في مواجهتهما بالمجموعة الأولى لتصفيات بطولة أوروبا 2024 مما ترك اسكتلندا تنتظر وقتاً أطول قليلاً لحجز مكان في النهائيات.

وتتصدر اسكتلندا المجموعة برصيد 15 نقطة من ست مباريات بعد أن منيت بالهزيمة للمرة الأولى في التصفيات بينما تملك إسبانيا 12 نقطة من خمس مباريات والنرويج 10 من ست مباريات.

وستتأهل اسكتلندا إذا فشلت النرويج في الفوز على ضيفتها إسبانيا يوم الأحد.

وعزز الفوز سلسلة انتصارات إسبانيا على أرضها في تصفيات بطولة أوروبا إلى 25 مباراة يعود تاريخها إلى 2003، لكنها شعرت بالإحباط في معظم فترات مباراة بسبب دفاع اسكتلندا الشجاع.

واعتقدت اسكتلندا أنها سجلت الهدف الافتتاحي في منتصف الشوط الثاني عندما هز سكوت مكتوميناي الشباك من ركلة حرة لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.

وانفرد فيران توريس بحارس مرمى اسكتلندا أنجوس جان في الدقيقة الأولى لكن تسديدته أخطأت طريقها إلى المرمى واقترب منتخب إسبانيا من هز الشباك من تسديدة ميكل ميرينو من على حدود منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بإطار المرمى.

ودخلت تسديدة مكتوميناي من ركلة حرة في الى داخل المرمى في الزاوية البعيدة لكن تبين بمراجعة حكم الفيديو المساعد أن المدافع جاك هندري الذي تداخل في اللعبة كان متسللا.

وأخيراً استغلت إسبانيا استحواذها على المباراة عندما لعب موراتا ضربة رأس إلى داخل الشباك مستغلا عرضية من خيسوس نافاس.

وعززت إسبانيا تقدمها عندما انزلق آرون هيكي على الأرض دون ضغط ليسجل سانسيت هدفاً من عرضية خوسلو.

وفي مباراة آخرى، بنفس المجموعة، سجل إرلينج هالاند هدفين في فوز النرويج 4-صفر على قبرص. وأحرز ألكسندر سولوث وفريدريك أورسنيس الهدفين الآخرين.

وتغلبت تركيا 1-صفر على كرواتيا بهدف سجله باريس يلمظ لتتصدر المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق ثلاث نقاط أمام كرواتيا التي تتبقى لها مباراة مؤجلة.

وقطعت ألبانيا خطوة أخرى في مشوارها المفاجئ على أمل التأهل لنهائيات بطولة أوروبا لأول مرة بفوزها 3-1 على جمهورية التشيك التي لعبت بعشرة لاعبين.

وبهذا الفوز تتصدر ألبانيا المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة من ست نقاط بفارق خمس نقاط أمام التشيك في المركز الثالث ولها مباراة مؤجلة.

وباتت ألبانيا على أعتاب أكبر إنجاز مستوى الكرة الدولية إذ تواجه في المباراتين المقبلتين مولدوفا وجزر الفارو.

وفازت بولندا 2-صفر على جزر الفارو لتتمسك بالمركز الثاني في المجموعة.

وفرضت روسيا البيضاء التعادل السلبي على رومانيا في المجموعة التاسعة. وتحتل رومانيا المركز الثاني في المجموعة بفارق نقطة واحدة خلف سويسرا ونقطتين أمام إسرائيل التي تتبقى لها مباراة مؤجلة.