شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي حقيقة الحكم على رونالدو بالجَلد بسبب رسامة إيرانية؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضجت وسائل الإعلام الأوروبية ومواقع التواصل الاجتماعي بخبر الحكم على البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي الحالي، بالجلد بحسب القوانين الإيرانية.

ونقلت وسائل الإعلام، ومنها صحف إسبانية، الخبر عن مواقع إيرانية، لكن لم يصدر أي شيء رسمي بهذا الخصوص، أو يتم نشره في صحف إيرانية معروفة.

وبحسب ما جاء في تغطية الخبر، أن كريستيانو رونالدو، وخلال تواجده في إيران قبل مباراة فريقه النصر مع بيرسيبوليس، في دوري أبطال آسيا في سبتمبر/ أيلول الماضي، التقى الفنانة الإيرانية فاطمة حمامي، وهي من أصحاب الهمم، وتعاني من إعاقة جسدية بنسبة 85 في المئة، وقد عانقها «الدون»، وقبّلها بعدما أبدت الرسامة إعجابها الكبير باللاعب، وقدمت له لوحة رائعة رسمتها بقدميها.

وحسب وسائل الإعلام فإن تقبيل رونالدو للرسامة على رأسها، يعد انتهاكاً للقوانين في إيران، والتي تنص على أنه لا يمكن لرجل تقبيل فتاة خارج نطاق الزواج، وبحسب ما ورد تتم معاقبة من يقدم على هذا الفعل بـ99 جلدة.

ونقلت الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية الخبر عن شبكات مثل «رويداد 24»، و«شرق إمروز» الإيرانية التي أكدت ان محامين إيرانيين تقدموا بدعوى ضد رونالدو بتهمة تقبيل الرسامة.