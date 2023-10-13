الامارات | نتيجة مخيبة للبرازيل أمام فنزويلا.. والأرجنتين المستفيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط منتخب البرازيل في فخ التعادل الإيجابي 1-1 على أرضه أمام نظيره الفنزويلي، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وظهر منتخب البرازيل بأداء باهت وسط جمهوره، في المباراة التي أقيمت بمدينة كويابا، ليهدر صدارة التصفيات لصالح الأرجنتين.

ورغم تقديم نيمار لأداء جيد، لم يظهر فينيسيوس جونيورز بمستواه المعهود، كما لم يكن رودريغو موفقا على المرمى، بينما بدا ريتشارليسون ضائعا في منطقة الجزاء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تقدمت البرازيل عبر جابرييل ماجاليس في الدقيقة 50.

لكن فنزويلا سجلت هدف التعادل من خلال إدواردو بييو في الدقيقة 85.

وتراجعت البرازيل للمرتبة الثانية برصيد 7 نقاط، متأخرة بفارق نقطتين عن الأرجنتين المتصدرة.

فيما حل منتخب فنزويلا في المركز السابع برصيد 4 نقاط.