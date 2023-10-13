الامارات | استبعاد نجمان من المنتخب الإيطالي.. والتحقيق معهما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاعب الوسط ساندرو تونالي والمهاجم نيكولو زانيولو من تجمع المنتخب الوطني على خلفية فتح تحقيق في مراهنات رياضية غير مشروعة.

وأوضح الاتحاد المحلي للعبة في بيان أنه تم إبلاغ تونالي (23 عاماً) وزانيولو (24) اللذين يخوضان غمار الدوري الانجليزي مع فريقي نيوكاسل وأستون فيلا توالياً، بالتحقيق الذي يستهدفهما في مركز تدريب الـ "سكوادرا أتزوري" في كوفرتشانو.

وسيغيب اللاعبان عن مباراتي المنتخب الإيطالي، حامل اللقب، في تصفيات كأس أوروبا 2024 أمام مالطا السبت وإنجلترا الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وكتب الاتحاد الإيطالي الذي سمح لتونالي وزانيولو بالعودة إلى فريقيهما "لن يتمكن اللاعبان، في هذه الحالة، من مواجهة استحقاقات الأيام المقبلة".

وكان الاتحاد أعلن الأربعاء أنه فتح تحقيقا في أغسطس لتحديد ما إذا كان لاعب وسط نادي يوفنتوس الدولي نيكولو فاجولي (21 عاماً) قام بمراهنات رياضية. ويشتبه في أنه استخدم عدة حسابات مختلفة على الانترنت للمراهنة في منصات سرية.