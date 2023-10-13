شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يستعيد جوناثان قبل مواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق مودرن فيوتشر جهود اللاعب الكاميرونى جوزيف جوناثان خلال الفترة الحالية، عقب الشفاء من الإصابة التى لحقت به الفترة الماضية على مستوى العضلة الأمامية.

ويسعى المدرب البرتغالى ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر لاستمرار الأداء الجيد للاعبين والحفاظ على تركيزهم ولياقتهم البدنيه خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يلاقى فريق مودرن فيوتشر نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز ( دورى نايل )، والتى سوف تقام على استاد القاهرة الدولى يوم 22 من الشهر الجارى فى تمام الساعة السابعة مساء.

ويتصدر فريق مودرن فيوتشر جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز ( دورى نايل ) برصيد 9 نقاط، حيث حقق الفوز فى ثلاث مباريات على كل من فاركو والداخلية وطلائع الجيش.