شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة سلة الأهلى تغيب لنهاية الموسم بسبب الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد إصابة ندى نافع لاعبة فريق سلة الأهلى بقطع فى الرباط الصليبى، بعد إصابتها فى مباراة الفريق أمس أمام الأولمبى بدورى مرتبط السيدات.

وخضعت اللاعبة إلى فحوصات عقب مباراة فريقها، والتى أكدت الإصابة، ومن المقرر أن تخضع ندى نافع لعملية جراحية فى أقرب وقت على أن تغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

فاز فريق سيدات سلة الأهلى على نظيره الأولمبى بنتيجة 65/26 بالمباراة التى أقيمت على صالة سبورتنج وفاز الأهلى فى المباراة الماضية على التأمين.

وخسر فريق كرة سلة الأهلى رجال أمام نظيره الكويت الكويتى بنتيجة 87/85 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة العربية، التى تقام بقطر، وفاز فريق الكويت بالميدالية البرونزية والمركز الثالث بينما حل الأهلى رابعا.