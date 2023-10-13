شكرا لقرائتكم خبر عن نيرة الأحمر: قائمة لبيب لا تبحث عن مصلحة شخصية ويهمنا مصلحة الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيرة الأحمر، المرشحة على عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك تحت السن بقائمة حسين لبيب، إن هدف هذه القائمة هو مصلحة النادى دون البحث عن أى مصالح شخصية .

وأضافت نيرة: "أنها لم تكن تخطط للترشح فى الانتخابات، لكن بمجرد العرض عليها وافقت لأن العرض مغرٍ، حيث إن القائمة محترمة ومليئة بالكفاءات والقامات، إضافة إلى أن الإدارة فى القائمة ليست فردية وكل مرشح مشترك فى أكثر من ملف والأهم فى النهاية كيان الزمالك".

وتابعت: "تحت السن يُعامل مثل فوق السن ووجهات نظرنا بتحترم وهذا يدل على أننا نتعامل مع إدارة محترمة تقدر الجميع، وبالنسبة للملفات كل شخص يتعامل فى تخصصه، فنحن لا نبحث عن المصلحة أو التربح ولكن ما يهمنا مصلحة وخدمة نادى الزمالك.. الفترة القادمة صعبة ونبذل قصارى جهدنا من أجل العودة بالنادى إلى المكانة الطبيعية، والجميع سيسخر كل طاقاته لخدمة الكيان الأبيض".