شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات اليوم الثانى من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، صباح اليوم الجمعة، منافسات اليوم الثانى من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة فى نسختها الثامنة فى صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولى، حيث تقام البطولة خلال الفترة من 12 حتى 15 أكتوبر الجاري.

وتستكمل، اليوم، مباريات الدور التمهيدى إضافة إلى خوض مباريات ثمن النهائي من منافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

ويشارك في البطولة 172 لاعبا ولاعبة من 25 دولة وهم: "البرتغال - موريشيوس - جنوب أفريقيا - ألمانيا - ماليزيا - إيطاليا - الإمارات - الهند - إنجلترا - الجزائر - الأردن - سيريلانكا - البحرين - استونيا - كينيا - فرنسا - كرواتيا - كندا - الدنمارك - لوكسمبورج - السعودية - بولندا - أوغندا - المجر - بالإضافة إلى مصر.

وتشهد البطولة حضورا مكثفا من قبل مسئولي الاتحاد الأفريقي والدولي للعبة، حيث تستضيف القاهرة إلى جوار البطولة الدولية الدورة تدريبية الخاصة بالإدارة وتنظيم البطولات والمسابقات والتي سيحضرها عدد كبير من أعضاء ومجالس إدارات بعض الاتحادات القارية ولاعبين سابقين بهدف إثقالهم بالخبرات اللازمة.