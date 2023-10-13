شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر المقبلة مع الجزائر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض تجربة ودية من العيار الثقيل، وذلك عندما يواجه نظيره الجزائرى على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، فى ختام معسكره التدريبى، الذى تستضيفه دولة الإمارات فى الفترة 9 إلى 17 أكتوبر الجارى.

وفى ودية المنتخب الأولى أمام زامبيا سجل حمدى فتحى هدفًا متأخرًا منح منتخب مصر الفوز، فى المباراة الودية التى جرت على ملعب هزاع بن زايد فى الإمارات.

ويسعى الفراعنة للفوز على محاربى الصحراء ضمن خطة استعداد رجال روى فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.

ويسعى منتخب الجزائر لتجهيز نفسه كأفضل ما يكون للرهانات التي تنتظره ضمن تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائر في السابعة مساء الاثنين المقبل ودياً على أرضية ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

مباراة منتخب مصر أمام شقيقه منتخب الجزائر، تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات أون تايم سبورت عبر قناتها الأولي، كما تنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر قناتها المفتوحة المجانية.

مجموعة مصر فى كأس أمم أفريقيا 2023

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 عن وقوع مصر فى المجموعة الثانية رفقة غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق.

مجموعة الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2023

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 عن وقوع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة رفقة بوركينا فاسو، موريتانيا وأنجولا.