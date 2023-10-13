شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يكتفى بتدريب صباحى استعدادا لودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريبا بدنيا صباح اليوم الجمعة، عقب خوض مباراة ودية أمس أمام منتخب زامبيا باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.
أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر أن الفريق سيواصل تدريباته غدا السبت استعدادا لودية الجزائر المقرر لها الاثنين المقبل باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وأن الجهاز الفنى فضل خوض اللاعبين تدريبا صباحيا ومنحهم راحة باقى اليوم، للاستعداد لودية الجزائر.
وفى ودية المنتخب الأولى أمام زامبيا سجل حمدى فتحى هدفًا متأخرًا منح منتخب مصر الفوز، فى المباراة الودية التى جرت على ملعب هزاع بن زايد فى الإمارات.
ويسعى الفراعنة للفوز على محاربى الصحراء ضمن خطة استعداد رجال روى فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.
ويسعى منتخب الجزائر لتجهيز نفسه كأفضل ما يكون للرهانات التي تنتظره ضمن تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.
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