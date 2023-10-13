شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يكتفى بتدريب صباحى استعدادا لودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريبا بدنيا صباح اليوم الجمعة، عقب خوض مباراة ودية أمس أمام منتخب زامبيا باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر أن الفريق سيواصل تدريباته غدا السبت استعدادا لودية الجزائر المقرر لها الاثنين المقبل باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وأن الجهاز الفنى فضل خوض اللاعبين تدريبا صباحيا ومنحهم راحة باقى اليوم، للاستعداد لودية الجزائر.

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض تجربة ودية من العيار الثقيل، وذلك عندما يواجه نظيره الجزائرى على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، فى ختام معسكره التدريبى، الذى تستضيفه دولة الإمارات فى الفترة 9 إلى 17 أكتوبر الجارى.