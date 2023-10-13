شكرا لقرائتكم خبر عن التجديد لفتوح.. حل أزمة القيد.. أبرز ملفات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد على الساحة داخل نادى الزمالك عدة أمور تثير تساؤلات تنتظر الإجابات، وتشغل جماهير الزمالك ،منها ملف التجديد للاعبين ، وازمة القيد وغرامة كهربا ..

نرصد فى السطور التالية أهم الأسئلة والإجابات عليها ..

متى يتم التجديد لأحمد فتوح ؟

التجديد لفتوح يشغل العدد الأكبر من جمهور الزمالك ، في ظل حاجة الفريق الى جهود اللاعبين ، خاصة وأنه من اللاعبين المميزين بالفريق و يعتمد عليه الجهاز الفني ،واستقر مسئولو الزمالك على تأجيل أى مفاوضات مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق لتمديد تعاقده إلى بعد الانتخابات، المقرر إقامتها 20 أكتوبر الجارى، وأصبح التجديد لفتوح من أول الملفات على مائدة المجلس الجديد المقرر انتخابه من خلال الجمعية العمومية.

وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع فتوح ، ومن جانبه رحب اللاعب بالتجديد للزمالك ، كما كشف وكيله أنه سيجدد للزمالك بعد الانتخابات.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء الحاليين فى منح المجلس الجديد فرصة اتخاذ القرار فى هذا الملف، خاصة أن أحمد فتوح من العناصر الأساسية التى لا غنى عنها فى صفوف القلعة البيضاء، وعقده ينتهى فى شهر يناير المقبل، ومن حقه التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع لإدارة ناديه

متى يتم حل أزمة إيقاف القيد ؟

أزمة إيقاف القيد لها أكثر من جانب، فاللجنة الثلاثية تحاول توفير أي موارد بالنادى لسد الغرامة المقررة على النادى و التي بسببها تم إيقاف قيد الفريق، سواء عن طريق غرامة كهربا ، أو غيرها من الموارد التى من المنتظر وصولها النادى فى أقرب وقت ، من ناحية أخرى أعلن عدد من المرشحين على رأسهم هانى شكرى بأن أزمة القيد تقترب من الحل في يناير بنسبة 10%

ما مصير غرامة كهربا ؟

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فرض غرامة مالية على كهربا تخطت 2 مليون دولار على خلفية انتقاله من نادي الزمالك الي نادي أفيس البرتغالي، نادي الزمالك قرر عمل أمر أداء على كهربا استنادا على حكم الصادر ضده للحجز أرصدته في البنوك ومستحقاته لدى الأهلي ،كما تم خلال الساعات القليلة الماضية تقديم شكوى ضد اللاعب في المحكمة للحجز على ممتلكاته و أرصدته .