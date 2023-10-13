شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد تبعد شيكابالا عن مران الزمالك قبل مواجهة سموحة بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك على راحة سلبية من التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم الجمعة على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة فى الدورى.

جاء حصول شيكابالا على راحة فى ظل معاناته من نزلة برد خفيفة، وفضل الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة منحه راحة حتى لا يتعرض اللاعب للإجهاد.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات بدنية فى بداية مران اليوم الجمعة، الذى أقيم على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وبدأ اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال البدنية بالفريق، وبعدها أدى اللاعبون فقرة تدريبات بالكرة والتمرير السريع.

وحرص الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التقسيمة الفنية، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها خلال التقسيمة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجارى فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.