شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يعود لدعم صفوف الزمالك فى مباراة إنبى بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خدمات محمد عواد حارس المرمى في مباراة إنبى المقرر لها يوم 27 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى نايل.

ويغيب محمد عواد عن الزمالك فى مباراة سموحة المقبلة المقرر لها 21 أكتوبر الجارى على استاد القاهرة الدولى في الأسبوع الرابع بسبب تعرضه للطرد المباشر في مباراة البنك الأهلى بالجولة الثالثة، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وبات محمد عواد جاهزا من الناحية الطبية بعدما تعافى من آلام الركبة التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين،بعدنا أنهى البرنامح التأهيلى الذى خُصص له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح الخميس، على ملعب الترسانة مشاركة محمد عواد بشكل كامل استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري .

و كان عواد خضع لبرنامج تأهيلي خاص خلال اليومين الماضيين تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزه بأفضل شكل للفترة المقبلة.

وأدى محمد عواد الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية بشكل طبيعي خلال المران الذي أقيم صباح الأمس.