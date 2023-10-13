شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص رامي ربيعة قبل المشاركة في التدريبات بسبب جراحة أصبع القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع رامي ربيعة مدافع الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق بعد غد ، الأحد، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية بعدما غاب الأيام الماضية عن المران بسبب إجراء عملية جراحية فى أصبع القدم.

وخضع رامى ربيعة خلال الأيام الماضية لبرنامج تدريبى لتجهيزه للمشاركة فى الفترة القادمة، بعد تغيبه عن تدريبات فريقه بسبب جراحة في أصبع القدم.

ويستأنف الأهلى تدريباته يوم الاحد المقبل استعداداً لمباراة سيمبا التنزانى المقرر لها يوم 20 من الشهر الجارى فى افتتاح بطولة الدورى الافريقى لكرة القدم .

ومن المقرر أن يعود ربيعه للمشاركة في تدريبات فريقه بعد الراحة التى حصل عليها لمدة عقب مباراة الإسماعيلي حال اجتياز الفحص الطبي قبل مران الأحد.

ويسافر الأهلي إلى تنزانيا يوم 18 أكتوبر الجاري على متن طائرة خاصة لمواجهة سيمبا يوم 20 الشهر ذاته في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي التي تقام للمرة الأولى هذا الموسم فيما تقام مباراة العودة يوم 24 الشهر الجاري بالقاهرة.