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الأشعة تثبت تحسن حالة أوباما وفحص طبى يحدد موقفه من مران الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن نتيجة الأشعة التي خضع لها يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.وقال الدكتور محمد أسامة إن الأشعة اثبتت تحسن موضع الإصابة التي يعاني منها "أوباما" بشد في العضلة الأمامية.

 

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن الأمور تسير بشكل جيد، وسيخضع اللاعب لفحص طبي عقب استئناف التدريبات لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.وخاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات بدنية فى بداية مران اليوم الجمعة، الذى أقيم على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وبدأ اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال البدنية بالفريق، وبعدها أدى اللاعبون فقرة تدريبات بالكرة والتمرير السريع.

وحرص الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التقسيمة الفنية، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها خلال التقسيمة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجارى فى الجولة الرابعة لمسابقة الممتاز.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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