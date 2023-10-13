شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت تحسن حالة أوباما وفحص طبى يحدد موقفه من مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن نتيجة الأشعة التي خضع لها يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.وقال الدكتور محمد أسامة إن الأشعة اثبتت تحسن موضع الإصابة التي يعاني منها "أوباما" بشد في العضلة الأمامية.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن الأمور تسير بشكل جيد، وسيخضع اللاعب لفحص طبي عقب استئناف التدريبات لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.وخاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات بدنية فى بداية مران اليوم الجمعة، الذى أقيم على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.