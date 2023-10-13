شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك ينجو من حادث ويعلق: كتب الله لى عمرا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد عبد الرحيم الشهير بـ"إيشو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صورة لسيارته عبر صفحته على موقع إنستجرام بعد تعرضه لحادث سير.

وعلق إيشو على الصورة التى نشرها عبر "إستورى إنستجرام" قائلاً: "اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت كتبت لى عمراً جديداً فارزقنى فيه لذة طاعتك وعبادتك واجعلنى يارب من عبادك الصالحين الشاكرين، ألف حمد وشكر ليك يارب".



إيشو

وخاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات بدنية فى بداية مران اليوم الجمعة، الذى أقيم على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وبدأ اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال البدنية بالفريق، وبعدها أدى اللاعبون فقرة تدريبات بالكرة والتمرير السريع.

وحرص الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التقسيمة الفنية، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها خلال التقسيمة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجارى فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.