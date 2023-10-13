شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن فورمولا 1.. تمديد عقد سباق جائزة بلجيكا الكبرى حتى 2025 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل منظمو سباق جائزة بلجيكا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إلى اتفاق، لتمديد عقد إقامة السباق لعام إضافي، ليستمر الحدث ضمن برنامج البطولة حتى 2025.

وقالت فورمولا 1 في بيان، إن نسخة السباق في العام الحالي اجتذبت جمهوراً كبيراً بلغ 380 ألف مشجع خلال الأيام الثلاثة للسباق في حلبة سبا- فرانكورشان، بزيادة بلغت 20 ألف مشجع عن عام 2022.

وحلبة سبا-فرانكورشان هي الأطول بين حلبات سباقات البطولة حالياً، وهي أيضاً واحدة من أسرع الحلبات، وكانت مسرحاً لعدد من الحوادث المروعة.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للبطولة «حلبة سبا هي مرادف لفورمولا 1 بالنظر لوجودها خلال أول موسم لنا على الإطلاق، كما أنها تتمتع بشعبية كبيرة لدى الجمهور والسائقين على حد سواء؛ لذا أنا سعيد جداً باستمرار العلاقة بيننا حتى 2025».

وأضاف دومينيكالي «خلال السنوات القليلة الماضية اتخذ المروج خطوات كبيرة لتحسين تجربة الجمهور والبنية التحتية، ويعمل جميع الشركاء حالياً؛ بهدف توفير السلامة والإثارة في السباق».

وقال ويلي بورسوس وزير الاقتصاد في منطقة والونيا، إن دراسة تعود لعام 2021 أظهرت أن السباق كانت له نتائج اقتصادية إيجابية واضحة على المنطقة. (رويترز)