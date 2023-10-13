شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السعودية يواجه نيجيريا ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يبحث المنتخب السعودي عن الفوز الأول تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، عندما يلتقي في الثامنة بتوقيت الإمارات نظيره النيجيري ودياً الجمعة في ملعب بورتيماو في البرتغال، ضمن توقف أكتوبر الجاري.

وهذه هي المباراة الثالثة للصقور تحت قيادة النجم الإيطالي السابق بعد تجربتين خاسرتين في سبتمبر الماضي ضد كوستاريكا وكوريا الجنوبية بنتيجة واحدة 1-0.

ويتسلح مانشيني، بخبرة سلمان الفرج وسالم الدوسري وسلطان الغنام وعبدالرحمن غريب ومحمد العويس وعبدالإله العمري، لبناء توليفة من عناصر الخبرة والمستقبل.

وسيلتقي المنتخب السعودي الثلاثاء المقبل مالي في تجربة إفريقية ثانية ضمن معسكر البرتغال الذي انطلق الأحد الماضي، ضمن خطة إعداد للاستحقاقات الآسيوية ونهائيات كأس آسيا 2022.

ولم يحقق الأخضر أي انتصار منذ فوزه التاريخي 2-1على الأرجنتين في 22 نوفمبر 2022 ضمن مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

في المقابل يدخل المنتخب النيجيري بكتيبة من نجوم الدوريات الأوروبية يتقدمهم ثنائي الهجوم فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي وتايوو أونيي مهاجم نوتنجهام فورست الإنجليزي.

يذكر أن المباراة هي الثانية في تاريخ المنتخبين بعد تعادل سلبي عام 2010.