شكرا لقرائتكم خبر عن الطلبة العراقي يتعاقد مع البرازيلي مونتيرو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة العراقي، تعاقدها مع المحترف البرازيلي هيليو مونتيرو، لتمثيل فريقها الكروي الأول في دوري المحترفين العراقي بنسخته الأولى المقرر انطلاقها نهاية الشهر الحالي.

وذكر المكتب الإعلامي لنادي الطلبة في بيان، أنه «تم غلق ملف التعاقدات بعد إنجاز صفقة المدافع البرازيلي هيليو مونتيرو قادماً من فريق أربيل العراقي».

وأوضح البيان أن «البرازيلي مونتيرو أصبح اللاعب المحترف الخامس الذي ينضم بشكل رسمي لصفوف الطلبة بعد التونسي عدي بالحاج والموريتاني محمد سويعيد والغاني دينيس أنتوي والمغربي محمد بن طرشة».

من جانب آخر، طالبت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي العراقي، الاتحاد العراقي لكرة القدم بوضع حد للشكاوى الكيدية بحق النادي والمقامة بسبب ديون وهمية تسبب بها علاء كاظم رئيس الهيئة الإدارية الأسبق للنادي ونائبه.

وأوضحت الإدارة في بيان رسمي، أن «هذه المطالبة تأتي بعد أن أنهت الإدارة ملف التراخيص لتظهر على الساحة ديون جديدة لا يوجد أساس قانوني لها جاءت في زمن إدارة الطلبة السابقة والغرض منها تعطيل مسيرة النادي الذي يطمح إلى إعادة بريقه المفقود من عقدين».

وأكدت الإدارة، أنها «بصدد تقديم شكوى لدى هيئة النزاهة الاتحادية العراقية بحق المتسبب بها؛ حيث أصبح هذا الموضوع لا يحتمل السكوت عليه».