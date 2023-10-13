شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يتعاقد مع العماني الجساسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الإمارات لكرة القدم، التعاقد مع العماني عمران الجساسي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الكروي الجديد 2023-2024. بدأ الجساسي (26 عاماً) مسيرته الكروية مع أندية خورفكان والجزيرة والعين في الفئات العمرية، وخاض تجربة احتراف في نادي ستومبراس الليتواني، وهو يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن واليسار.

وخاض اللاعب العماني كذلك 3 تجارب في دوري المحترفين مع أندية الشارقة والظفرة والنصر.

حضر توقيع العقد ثاني الشحي، عضو مجلس إدارة النادي وعبد الله العاجل مشرف عام الفريق الأول لكرة القدم.

وشكر الجساسي إدارة الإمارات برئاسة يوسف عبد الله البطران على الثقة به،كما أعرب عن سعادته بوجوده مع الفريق الأخضر،متمنياً أن يقدم الإضافة لـ«الصقور».