شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يستعرض أجندة وخطط 2024 مع الأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرض اتحاد الإمارات للتنس خطة مسابقاته وفعالياته للموسم الرياضي المقبل، مع 15 نادياً وأكاديمية منضوية تحت مظلته، لتطبيق استراتيجية الاتحاد بشأن توسيع تنظيم البطولات والارتقاء بها في التصنيف الدولي.

وقال ناصر المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس: «الاتحاد قدم شرحاً للأندية والأكاديميات عن آلية المشاركة وتنظيم بطولة "مبادلة" المحلية بفئتيها (أ) و(ب)، وكذلك بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات التنس، وتوفير سبل الدعم لإنجاح هذه البطولات».

وأشاد المرزوقي بالجهود التي تبذلها الأندية والأكاديميات لتطوير اللعبة ونشر ثقافة ممارستها واكتشاف اللاعبين الموهوبين وإشراكهم في البطولات.

وأضاف: «شهد الاجتماع بحث ودراسة بعض الآليات المهمة لتطوير البطولات التي تنظمها أكاديميات وأندية التنس، وآخر التطورات المتعلقة بانضمام بطولات اتحاد التنس إلى نظام النقاط العالمي، والذي تم من خلاله تسجيل نحو 1360 لاعباً ولاعبة؛ بهدف تعزيز مكانة البطولات المحلية في تصنيف الاتحاد الدولي».

وأوضح المرزوقي أنه تم تسجيل وتنظيم طلبات 408 بطولات من أول العام حتى بداية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بما يعكس الرغبة الكبير في تنظيم بطولات.