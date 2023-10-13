"هيودع مبكرا".. نجم الزمالك السابق يحذر منتخب مغربي قبل أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، المنتخب المغربي، قبل مشاركته في بطولة أمم أفريقيا المقبلة، المقرر لها في شهر يناير بدولة كوت ديفوار.

وقال محمد صلاح في لقاء تلفزيوني عبر فضائية المحور: " المنتخب المغربي من الممكن أن يودع أمم أفريقيا مبكرا إذا لعب بتعالي بعد تحقيقه المركز الرابع في كأس العالم الأخير وظهوره بشكل مميز جدا".

وأضاف: "بطولة أمم أفريقيا مغايرة للمونديال، وصعبة للغاية وتعتمد على الروح العالية ولا تعترف بالنتائج السابقة، وعلى لاعبي المنتخب المغربي أن ينسوا ما حققوه في المونديال الأخير، والتركيز على البطولة فقط".