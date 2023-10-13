أوسوريو يفاجئ لاعبو الزمالك بقياس أوزان.. وغياب شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - فاجئ الكولومبي خوان أوسوريو لاعبي الفريق الأول لنادي الزمالك بالخضوع لقياسات أوزان على هامش تدريب اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة.

وجاء ذلك من جانب أوسوريو في ظل حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة من التدريبات الجماعية، على أن يخضعون مجددا لقياسات أوزان من جديد عقب استئناف التدريبات.

وفي المقابل غاب محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق عن تدريب اليوم نظرا لحصوله على راحة سلبية في ظل معاناته من نزلة برد خفيفة، وفضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة منحه راحة حتى لا يتعرض اللاعب للإجهاد.

ويستعد فريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.