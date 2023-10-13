شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب لـ"الخليج 365": تمارا بنتى مش زملكاوية وبتحب الأهلى وصلاح بس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة ونجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن ابنته الكبرى تمارا لا تشجع نادى الزمالك، وأنها ليس لديها ميول كروية وتعرف الأهلى لأنها تتدرب فيه وتعشق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى.

وقال عمادة متعب فى ندوة الخليج 365 : "بنتى عندها عشر سنين متعرفش في حياتها حاجة غير الأهلى اللى بتروحه معايا وبمرنها بنفسى كورة فيه وليفربول عشان محمد صلاح، مستغرب جدا إن الشائعات وصلت لبنتى كمان، أنا بناتى ومراتى ملهمش فى الكورة فعلا، عيلتى أنا بيعشقوا الأهلى، وعائلة مراتى عايشين برة ومش متابعين الكورة خالص".

يعد عماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف الجميلة التي توجته ملك للدقائق القاتلة، حيث استطاع هز شباك منافسيه مع الأهلى والفراعنة فى أصعب أوقات المباريات.

وتوج عماد متعب بـ25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية وتوج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.