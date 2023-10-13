شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى لمواجهة سيمبا فى ضربة البداية بالدورى الأفريقى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الكرة المصرية بصفة عامة وجمهور النادى الأهلى على وجه الخصوص مشاركة الأحمر فى بطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم، خاصة أن هذه النسخة هى الأولى من البطولة التى يشارك فيها 8 أندية أفريقية، ونستعرض فى التقرير التالى أهم المعلومات الخاصة برحلة الأهلى إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا كونها "ضربة البداية" للفريق فى البطولة.

س: ما موعد سفر الأهلى إلى تنزانيا؟

ج: يسافر الأهلى إلى تنزانيا يوم 18 أكتوبر الجارى على متن طائرة خاصة لمواجهة سيمبا يوم 20 الشهر ذاته، فى ذهاب ربع نهائى بطولة الدورى الأفريقى التى تقام للمرة الأولى هذا الموسم.

س: ما موعد مباراة العودة بين الفريقين؟

ج: تقام مباراة العودة يوم 24 الشهر الجارى بالقاهرة.

س: كيف يستعد الأهلى لمباراة سيمبا؟

ج: الأهلى حصل على راحة سلبية من التدريبات عقب الفوز على الإسماعيلى مساء الأحد الماضى فى الدورى وسيتأنف تدريباته بعد غد الأحد، بدون لاعبيه الدوليين فى بداية الاستعداد لضربة البداية بالدورى الأفريقى أمام سيمبا.

س: ماذا عن موقف اللاعبين الدوليين من رحلة تنزانيا؟

ج: أنهى مسئولو الأهلى إجراءات انضمام اللاعبين الدوليين للمارد الأحمر قبل رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا حيث تقرر سفر التونسى على معلول من اليابان إلى تنزانيا بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده فى مباراة ودية تُقام فى اليابان يوم 17 أكتوبر، فيما يعود المالى ديانج للقاهرة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية أمام السعودية بالرياض.

أما بيرسى تاو فقد اعتذر عن التواجد مع منتخب جنوب أفريقيا في ودية كوت ديفوار بسبب ظروف شخصية ليُسافر مع الأهلي من القاهرة، فيما سيعود لاعبو الأهلي الدوليين بالمنتخبين الأول والأولمبي للقاهرة بعد انتهاء مشاركتهم في مباريات الأجندة الدولية ليسافروا مع الأهلي يوم 18 الجاري إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة لخوض اللقاء المرتقب.

س: ماذا عن حكم مواجهة الأهلى وسيمبا؟ ج: اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الموريتانى داحان بيدة لإدارة مباراة الأهلى مع سيمبا بينما يقود كابينة الـvar الحكم الجزائرى لحلو بن إبراهيم.