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بعثة المنتخب الأوليمبى تغادر لمواجهة أوزبكستان وديا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة المنتخب الأوليمبى لكرة القدم مطار القاهرة متجهة إلى أوزبكستان لأداء مباراة ودية مع منتخبها يوم الاثنين المقبل، فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. 

 

ويتخلل رحلة المنتخب ترانزيت فى دبي لمدة 4 ساعات، ويرأس البعثة الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على المنتخب.

 

سبق البعثة إلى أوزبكستان محمود حرب المدير الإداري للترتيب لاستقبالها والاطلاع بنفسه على أماكن التدريبات والإقامة.. وتضم البعثة 22 لاعبا ، ويغيب عن المباراة محمد مغربي وابراهيم عادل للإصابة وأحمد كوكا لارتباطه بمعسكر المنتخب الأول ومصطفي وماجد هاني ومحمود عبد الرسول لعدم استكمالهم أوراق السفر، وتم استدعاء محمد سمير بعد تأكد إصابة مغربي باجهاد فى عضلة السمانة وحاجته للراحة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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