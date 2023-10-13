شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصين يصل القاهرة استعدادا لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل، اليوم، منتخب الصين لتنس الطاولة للناشئين والناشئات، إلى القاهرة للمشاركة فى معسكر الاتحاد الدولى المشارك به منتخب مصر ومنتخبات أفريقيا خلال الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وتستضيف مصر منافسات بطولة مصر الدولية التى ستقام فى الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر الجارى بمشاركة 23 دولة بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

واستضافت مصر منافسات البطولة الأفريقية للطاولة البارالمبية، والتى أسفرت عن حصول منتخب مصر على 27 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و8 فضيات 14 ميدالية برونزية.

يذكر أن الجمعية العمومية لتنس الطاولة شهدت اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتقرير مجلس الإدارة الذي أوضح إنجازات عديدة وبطولات للمنتخبات الوطنية، كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية، وتم الموافقة على القوائم المالية واعتمادها.