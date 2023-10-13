شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة واحدة تفصل الاسكواش عن الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المجلس التنفيذى للجنة الأولمبية الدولية على إداراج 5 رياضات اقترحتها اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، من بينهم رياضة الاسكواش.

وجاءت الألعاب، التي وافقت على انضمامها اللجنة الأوليمبية بشكل رسمي لأولمبياد لوس أنجلوس 2028: الكريكيت - البيسبول - الاسكواش - لاكروس، وتنتظر تلك الألعاب موافقة دورة اللجنة الأولمبية الدولية المقرر لها الأحد المقبل الموافق 16 أكتوبر لاعتمادها بشكل نهائي في أولمبياد لوس أنجلوس.

من جانبه أعرب البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، عن سعادته بترشيح اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس، لعبة الاسكواش، بدورة 2028 المقرر إقامتها في أمريكا.

وقال علي فرج، في تصريحات لـ ”الخليج 365”: أخيراً وصلنا للأولمبياد لا يوجد رياضي لا يحلم باللعب في أعرق وأعظم بطولة في تاريخ الرياضة الاسكواش يستحق هذه المكانة، وأتمنى أن ذلك يساعد على انتشار اللعبة وتصل للمكانة التى تستحقها.