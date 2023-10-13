شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: سأعمل على تطوير مصيف مطروح بما يليق بأعضاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام نصر، المرشح على منصب نائب رئيس نادى الزمالك ضمن قائمة حسين لبيب، بانتخابات نادى الزمالك المقرر لها يوم 20 أكتوبر، أن مصيف أعضاء نادى الزمالك فى مرسى مطروح، حالته لا تليق بأعضاء النادى.

ووعد نصر خلال تواجده فى ندوة ”الخليج 365” أنه يعد الأعضاء بالعمل على تطويره بما يليق بهم، وأضاف المرشح على منصب النائب أن قائمة حسين لبيب نجحت في تقسيم ملفات إدارة القلعة البيضاء لعدة ملفات، وتم إسناد كل عضو من أعضاء القائمة ملف وفقًا لخبراته من أجل دراسته والبحث فيه عن حلول.

وأكد هشام نصر أن هدفه الأول في المرحلة المقبلة هو فرع نادى الزمالك في السادس من أكتوبر، وعدم الاقتصار على هذا الفرع فقط، بل يتم إنشاء العديد من الفروع، خاصة أن بناء فرع أكتوبر سيكون عن طريق الممول، وبهذا النظام وبدعم الدولة المصرية، نستطيع أن نستحوذ على أراضٍ في مناطق مختلفة ونبحث عن ممولين لبناء أفرع مختلفة لنادى الزمالك، تنجح في تخفيف العبء على فرع ميت عقبة.