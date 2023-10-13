شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب لـ"الخليج 365": رفضت عرضا إماراتيا مقابل 2.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة ونجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أنه رفض عرضا مغريا من الإمارات مقابل 2.5 مليون دولار.

وقال عمادة متعب فى ندوة الخليج 365 : "تلقيت عرضا من بلجيكا مقابل 525 ألف يورو ووقتها تلقيت عرضا من الإمارات مقابل 2.5 مليون دولار وهو أربع أضعاف العرض البلجيكى ورفضت الاحتراف فى الخليج عشان عايز أحترف فى أوروبا، ولما روحت بلجيكا كان عمري 26 سنة واكتشفت إن أكبر لاعب بعدى فى الفرقة عنده 20 سنة وعرفت إن الناس بتخطط إنى أقود الفريق ده موسمين وبعدين يتم بيعى كفكرة استثمار ووقتها قعدت مع رئيس النادى هناك وقولت له أنا مش هقدر طموحاتك دى".

ويعد عماد متعب، مهاجم الأهلى الأسبق واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف الجميلة التي توجته ملك للدقائق القاتلة، حيث استطاع هز شباك منافسيه مع الأهلى والفراعنة فى أصعب أوقات المباريات.

وتوج عماد متعب بـ25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية وتوج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.