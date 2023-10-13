7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13-10-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها ترقب مسئولى نادى الزمالك موقف عمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى مودرن فيوتشر مع فريقه، خاصة أن اللاعب عقده ينتهى آخر الموسم.
الأهلي يفحص رامي ربيعة قبل المشاركة في التدريبات بسبب جراحة أصبع القدم
يخضع رامي ربيعة مدافع الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق بعد غد ، الأحد، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية بعدما غاب الأيام الماضية عن المران بسبب إجراء عملية جراحية فى أصبع القدم.
يترقب مسئولو نادى الزمالك موقف عمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى مودرن فيوتشر مع فريقه، خاصة أن اللاعب عقده ينتهى آخر الموسم، ويحق له التوقيع على عقود انضمامه لأى فريق فى الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجوع لإدارة ناديه.
الأهلى يحدد خطة تدعيم الدفاع خلال الشتاء بعد رحلة كولر فى الغردقة
يبحث مسئولو النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية الحلول المُقترحة لتدعيم الفريق في عدة مراكز ويأتي في مقدمتها ، تدعيم خط الدفاع حيث إقترح البعض في القلعة الحمراء التعاقد مع أحد المدافعين خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في ظل معاناة خط الدفاع من الإصابات المتتالية التي تضرب لاعبيه بشكل مُتكرر وحرمته من أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية في مقدمتهم ، محمود متولي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة.
كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن نتيجة الأشعة التي خضع لها يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.وقال الدكتور محمد أسامة إن الأشعة اثبتت تحسن موضع الإصابة التي يعاني منها "أوباما" بشد في العضلة الأمامية.
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