7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13-10-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها ترقب مسئولى نادى الزمالك موقف عمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى مودرن فيوتشر مع فريقه، خاصة أن اللاعب عقده ينتهى آخر الموسم.

الأهلي يفحص رامي ربيعة قبل المشاركة في التدريبات بسبب جراحة أصبع القدم

يخضع رامي ربيعة مدافع الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق بعد غد ، الأحد، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية بعدما غاب الأيام الماضية عن المران بسبب إجراء عملية جراحية فى أصبع القدم.

يترقب مسئولو نادى الزمالك موقف عمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى مودرن فيوتشر مع فريقه، خاصة أن اللاعب عقده ينتهى آخر الموسم، ويحق له التوقيع على عقود انضمامه لأى فريق فى الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجوع لإدارة ناديه.

الأهلى يحدد خطة تدعيم الدفاع خلال الشتاء بعد رحلة كولر فى الغردقة