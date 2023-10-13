شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم فهمي عمر وحمادة إمام والشربيني على هامش عمومية رابطة المعلقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابطة المعلقين الرياضيين برئاسة اللواء عصام صيام، لمناقشة الميزانية السنوية للرابطة وبعض البنود الخاصة، وتكريم رموز التعليق الرياضي.

حضر الاجتماع اللواء عصام صيام رئيس الرابطة والمهندس سمير عزيز نائب الرئيس ومحمد الدروي أمين الصندوق وأعضاء الرابطة اللواء منير وحيد والدكتور وائل ابو العزم وميريت فانوس والدكتور رامي بهجت الأمين العام وذلك في حضور اللواء اسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للشباب بوزارة الشباب والرياضة والاعلامي احمد شوبير مستشار الرابطة

تم خلال الاجتماع مناقشة بنود الميزانية السنوية، وعقب الاجتماع تم تكريم رموز التعليق الرياضي في مقدمتهم فهمي عمر الإعلامي الكبير، الراحل حمادة إمام، والمعلق الكبير ميمي الشربيني، والراحل رياض شرارة ، المهندس سمير عزيز، وقنوات اون تايم سبورتس لما قدمته من دعم ومساندة للمعلقين الرياضيين في مختلف الألعاب مما ساهم في تطوير مستوى التعليق الرياضي.