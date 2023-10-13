شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُجهّز الدبيس للمشاركة أمام سيمبا تحسباً لإرهاق معلول فى رحلة اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تجهيز اللاعب الشاب كريم الدبيس لقيادة الجبهة اليسرى للفريق في مباراة سيمبا يوم 20 أكتوبر الجاري في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم تحسباً لعدم مشاركة الدولي التونسي على معلول في المباراة نتيجة الإجهاد.

ويسافر الأهلي إلى تنزانيا يوم 18 أكتوبر الجاري على متن طائرة خاصة لمواجهة سيمبا يوم 20 الشهر ذاته في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي التي تقام للمرة الأولى هذا الموسم فيما تقام مباراة العودة يوم 24 الشهر الجاري بالقاهرة.

ويلتقي منتخب تونس أمام نظيره كوريا الجنوبية في 13 من أكتوبر، على ملعب سيول بكوريا، في حين يواجه نظيره الياباني الودية، في السابع عشر من أكتوبر الجاري، على ملعب كوبه بعدهما سيطير علي معلول من اليابان إلى تنزانيا ليلتحق ببعثة الأهلي هناك.

ويخشى كولر من إرهاق علي معلول نتيجة الرحلة الطويلة من اليابان إلى تنزانيا والتي سوف تستغرق عدة ساعات ترانزيت لذا يُجهّز اللاعب الشاب كريم الدبيس ليكون جاهزاً لقيادة الجبهة اليسرى في مباراة سيمبا حال عدة قدرة معلول على المشاركة فيها ويرغب الأهلي في تحقيق نتيجة جيدة في هذا اللقاء لتسهيل مهمة المارد الأحمر في مباراة العودة بالقاهرة بعدها بأربعة أيام.

الأهلي اتفق مع معلول على السفر من اليابان بعد الانتهاء من مباراة منتخب بلاده مع اليابان يوم 17 أكتوبر بطوكيو، وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر النجم التونسي من اليابان إلى تنزانيا مُباشرة، ورفض مسئولو الأهلي فكرة حضور اللاعب إلى القاهرة ثم السفر مع الأهلي إلى تنزانيا توفيراً للوقت والجهد.

في وقت سابق أعلن جلال القادرى، المدير الفنى لـ منتخب تونس، قائمة نسور قرطاج لخوض معسكر مغلق خلال فترة التوقف الدولى المقبل فى شهر أكتوبر الجارى، ومواجهة كوريا الجنوبية واليابان وديًا. وشهدت قائمة منتخب تونس استبعاد ثنائي فريق الزمالك سيف الجزيري إلى جانب حمزة المثلوثي، بينما تواجد نجم النادي الأهلي علي معلول على رأس قائمة نسور فرطاج.