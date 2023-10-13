لاعبو الزمالك يخضعون لقياسات أوزان ويحصلون على راحة 48 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة.

ويحصل اللاعبون على راحة من التدريبات الجماعية يومي السبت والأحد، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الاثنين المقبل، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقياسات أوزان على هامش تدريب اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة.

وجاء قرار الجهاز الفني للزمالك في ظل حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة من التدريبات الجماعية، على أن يخضعون مجددا لقياسات أوزان من جديد عقب استئناف التدريبات.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.