شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُجهز لائحة مالية خاصة لبطولة الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو النادى الأهلى على طلب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى بتطبيق لائحة خاصة لبطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم التي تُقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية.
واستقر الأهلى على تطبيق لائحة مالية جيدة لبطولة الدورى الأفريقى التى تبلغ جوائز الفوز فيها 4 ملايين دولار للبطل.
ويسافر الأهلى إلى تنزانيا يوم 18 أكتوبر الجارى على متن طائرة خاصة لمواجهة سيمبا يوم 20 الشهر ذاته فى ذهاب ربع نهائى بطولة الدورى الأفريقى التى تقام للمرة الأولى هذا الموسم فيما تقام مباراة العودة يوم 24 الشهر الجارى بالقاهرة.
فيما يعود المالي ديانج للقاهرة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية أمام السعودية بالرياض أما بيرسي تاو فقد اعتذر عن التواجد مع منتخب جنوب أفريقيا في ودية كوت ديفوار بسبب ظروف شخصية ليُسافر مع الأهلي من القاهرة ، فيما سيعود لاعبي الأهلي الدوليين بالمنتخبين الأول والأولمبي للقاهرة بعد انتهاء مشاركتهم فى مباريات الأجندة الدولية ليسافروا مع الأهلي يوم 18 الجارى إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة لخوض اللقاء المرتقب.
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الموريتانى داحان بيدة لإدارة مباراة الأهلى المصرى مع سيمبا فى دار السلام بتنزانيا، بينما يقود كابينة الـvar الحكم الجزائرى لحلو بن إبراهيم.
وحال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائى، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبى).
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