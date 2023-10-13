شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُجهز لائحة مالية خاصة لبطولة الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو النادى الأهلى على طلب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى بتطبيق لائحة خاصة لبطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم التي تُقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية.

واستقر الأهلى على تطبيق لائحة مالية جيدة لبطولة الدورى الأفريقى التى تبلغ جوائز الفوز فيها 4 ملايين دولار للبطل.

ويسافر الأهلى إلى تنزانيا يوم 18 أكتوبر الجارى على متن طائرة خاصة لمواجهة سيمبا يوم 20 الشهر ذاته فى ذهاب ربع نهائى بطولة الدورى الأفريقى التى تقام للمرة الأولى هذا الموسم فيما تقام مباراة العودة يوم 24 الشهر الجارى بالقاهرة.

وأنهى مسئولو الأهلى إجراءات انضمام اللاعبين الدوليين للمارد الأحمر قبل رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم 20 أكتوبر الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، حيث تقرر سفر التونسي علي معلول من اليابان إلى تنزانيا بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية تُقام في اليابان يوم 17 أكتوبر.

فيما يعود المالي ديانج للقاهرة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية أمام السعودية بالرياض أما بيرسي تاو فقد اعتذر عن التواجد مع منتخب جنوب أفريقيا في ودية كوت ديفوار بسبب ظروف شخصية ليُسافر مع الأهلي من القاهرة ، فيما سيعود لاعبي الأهلي الدوليين بالمنتخبين الأول والأولمبي للقاهرة بعد انتهاء مشاركتهم فى مباريات الأجندة الدولية ليسافروا مع الأهلي يوم 18 الجارى إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة لخوض اللقاء المرتقب.