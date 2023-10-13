شكرا لقرائتكم خبر عن «الدراجات الجبلية» و«جري السيدات» يخطفان الأضواء في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتصدر سباقا الدراجات الجبلية وسباق جري السيدات قائمة الفعاليات الرياضية التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري وتشهد مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار.

وتستضيف حديقة مشرف بمنطقة الخوانيج سباق الدراجات الهوائية الجبلية الذي يقام الأحد، ويتضمن السباق المنافسة في 3 فئات مختلفة للدراجات الجبلية والرملية للرجال والسيدات هي: الفئة المجتمعية لمسافة 18 كيلومتراً، وفئة الهواة لمسافة 37 كيلومتراً، وفئة المحترفين لمسافة 56 كيلومتراً.

ويمر السباق على مضمار معدد خصيصاً للدراجات الجبلية وسط غابة تضم 70 ألف شجرة، الذي تم تصميمه بشكل خاص لكي يضفي المزيد من التشويق والإثارة على السباق.

وتنطلق المرحلة الثالثة من «سباق جري السيدات» في الساعة 6:00 صباح السبت في برواز دبي بحديقة زعبيل، وتتنافس فيه المشاركات على ثلاث مسافات،ويتضمن السباق 4 مراحل تقام في أبرز وأشهر وجهات دبي السياحية المختلفة، ويستمر حتى 11 نوفمبر المقبل، حيث أقيمت المرحلة الأولى في مدينة إكسبو دبي، والمرحلة الثانية في حي الشندغة، وستقام المرحلة الرابعة والأخيرة في بحيرات الحب بمحمية المرموم.

وتشهد مختلف مناطق دبي تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية التي يشارك فيها الآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار حيث تستمر منافسات بطولة كرة القدم ضمن الدورة الرياضية العمالية الخامسة التي تقام في ملاعب دتكو بمنطقة جبل علي، كما تقام بطولة الرجبي الدولية في استاد ذا سيفنز، وتقام بطولة النجوم للملاكمة السبت والأحد في صالة ذا سبيس للفعاليات والرياضة بمجمع دبي للاستثمار 2، ويقام سباق سكتشرز للجري يوم السبت في مضمار ميدان.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي ثلاث بطولات هي بطولة داسا للسباحة، وسباق هاميلتون أكواتيكس للسباحة، وكأس أبطال السباحة بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والمراحل العمرية.