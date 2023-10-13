شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 متسابق في تحدي العقبات بالفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تنطلق صباح السبت منافسات النسخة الثانية من بطولة تحدي الحواجز «تاف مادر» التي ينظمها مركز الفجيرة للمغامرات ضمن منصة الترويج السياحي للفعاليات والأنشطة «اكتشف الفجيرة» بمشاركة قرابة 2000 لاعب ولاعبة من عشاق المغامرة والتحدي من مختلف الجنسيات حول العالم، يواجهون اختبارات القوة الجسدية والذهنية والقدرة على التحمل.

ويتضمن السباق مجموعة من العقبات الحماسية عبر سباق 10 كيلومترات المخصص للمتسابقين بعمر 14 سنة فما فوق، ويضم أكثر من 20 عقبة، وسباق 5 كيلومترات المخصص للمتسابقين بعمر 13 سنة فما فوق ويضم أكثر من 13 عقبة، إضافة إلى تحدي ميني مادر المخصص للأطفال تحت أعمار من 6 سنوات إلى 12 سنة، وهو سباق ممتع لمسافة 1.5 كيلومتر على مسار طيني حديث التصميم يحتوي على العديد من العقبات.

وأعرب عمرو زين الدين مدير مركز الفجيرة للمغامرات، عن سعادته باستضافة هذا النوع من السباقات للعام الثاني على التوالي، مشيراً إلى أن الهدف من التحدي نشر ثقافة ممارسة الرياضة عموماً واللياقة البدنية على وجه الخصوص باعتبارها الأساس لكل رياضة يتم ممارستها، فضلاً عن خلق جيل مميز للمستقبل من مرتادي المغامرات، علاوة على الترويج السياحي والتعريف بالطبيعة الخلابة التي تحظى بها إمارة الفجيرة.