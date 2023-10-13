شكرا لقرائتكم خبر عن «بوذيب» تحتضن منافسات الأسبوع الثاني لدوري القفز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق السبت على ميادين صالة سلطان بن زايد الكبرى في أكاديممية بوذيب للفروسية، بمنطقة الختم، منافسات الأسبوع الثاني في النسخة الثانية عشرة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية، ورعاية لونجين ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي.

تشتمل المنافسات على 10 أشواط، معظمها بمواصفات المرحلتين الخاصة، وتجري خلال يومي السبت والأحد في أكتوبر، ويتنافس فيها فرسان وفارسات قفز الحاجز من المنتسبين إلى أندية ومراكز الفروسية في الإمارات، ورصدت للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة فيها جوائز مالية يبلغ مجموعها 250 ألف درهم.

وتقام المنافسات على ميدانين، الأول «الرئيس» للمنافسات التي جرى تصميم مساراتها بحواجز يبلغ ارتفاعها 120 سم، وحتى الارتفاع 140 سم، في حين تقام المنافسات الأربع والمخصصة لخيول القفز الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات، والفرسان من فئتي الأشبال والمبتدئين، على أرضية الميدان الثاني، بمواصفات الجولة الواحدة، ومصممة مساراتها بحواجز يتراوح ارتفاعها بين 80 ـ 115 سم.

وتواصل لجان الإشراف والتحكيم أداء دورها في منافسات الأسبوع الثاني، حيث يشرف حسام زميت ممثلا لاتحاد الفروسية، ويتابع أداء الفرسان فيها، ولجنتي التحكيم يترأسهما الدولي يوسف المحمودي، بمعاونة 4 محكمين دوليين من الكوادر الفنية بالإمارات، ويواصل الدولي عباس مهاجر تصميم مسارات المنافسات للأسبوع الثاني على التوالي، في حين يشرف الدولي علي مهاجر على ميادين المنافسات، وحركة الفرسان والخيول في ميادين الإحماء والاستعراض.