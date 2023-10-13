الامارات | انطلاق بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبادل للسيدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس النسخة الأولى لبطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبادل للسيدات 2023 بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك في أكاديمية بادل بلس في أبوظبي، حيث شارك في اليوم الأول ما يزيد عن 50 لاعبة من مختلف الدول، وتختتم منافساتها اليوم. و‎شهدت هذه النسخة إقبالا كبيرا في عدد المشاركات وهو ما يتماشى مع رؤية الأكاديمية بجعل الرياضة عنصراً من عناصر الحياة اليومية للمرأة، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة النسائية من مختلف الجهات.

وقالت مريم المنصوري ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في تصريح صحافي: "لدينا موهوبات متحمسات للغاية لممارسة الرياضة، وهو ما يعكس التطور الذي يصاحب هذه الرياضة في الإمارات، وهذا يدل على الثقة والمهارات التي يكتسبنها من المشاركة في الأنشطة المفضلة لديهن وما تقوم عليها بالمقام الأول في بناء بطلات وتنمية الشخصية والقدرات البدنية والنفسية، وكلها من ‎شأنها أن تحقق فوائد عديدة لهن على المدى الطويل".