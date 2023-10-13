فانتازي.. تعرف على أفضل اللاعبين في أستون فيلا قبل الجولة التاسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يختار كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل لاعبي فريق أستون فيلا من أجل امتلاكهم بدءً من الجولة العاشرة، بسبب جدول مبارياتهم المصنف "سهل" وفقا للموقع الرسمي للدوري.

ويلاقي أستون فيلا كل من، وست هام ولوتون تاون، بجانب نوتنجهام فورست وفولهام، بالإضافة إلى توتنهام وبورنموث، في مبارياتهم الستة المقبلة بالدوري الإنجليزي.

حقق أولي واتكينز (8.1 مليون جنيه إسترليني) أفضل بداية له على الإطلاق في فانتازي، حيث يتقاسم صدارة ترتيب اللاعبين الأكثر تحقيقا للنقاط بجانب صلاح برصيد 59 نقطة.

وشارك مهاجم الفيلا في تسجيل 11 هدفًا في الدوري، حيث سجل أربع أهداف وصنع سبعة، بينما حقق أعلى عدد نقاط في مسيرته بـ 23 نقطة ضد برايتون في الأسبوع السابع.

وتُظهر إحصائيات "تهديد مرمى الخصم" سبب كون واتكينز لاعبًا أساسيًا يجب امتلاكه الفترة المقبلة في فريق فانتازي.

واتكينز هو المهاجم الأعلى تصنيفًا في أستون فيلا من حيث التسديدات، والتسديدات داخل منطقة الجزاء وعلى المرمى، في حين أن فرصه الثماني الخطيرة هي ضعف فرص أقرب منافس له في الفريق.

ويقوم ماتي كاش (5 مليون جنيه إسترليني) أيضًا بتهديد كبير من الجهة اليمنى لأستون فيلا، مجموع تسديدات الظهير البولندي البالغة 13 تسديدة داخل منطقة الجزاء، وثمان تسديدات على المرمى وتسجيل هدفين، تعادل كلها أرقام زميله موسى ديابي (6.7 مليون جنيه إسترليني).

وماتي كاش هو المدافع الأعلى بين مدافعي فانتازي من حيث، التسديد على المرمى داخل منطقة الجزاء وصناعة الفرص الخطيرة.

ومن جانبه، جمع دوجلاس لويز (5.4 مليون جنيه إسترليني) 34 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برونو فرنانديز لاعب

مانشستر يونايتد (8.4 مليون جنيه إسترليني) وثمان نقاط فقط خلف ديابي البالغة نقاطه 42.

ويتواجد ديابي ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في فيلا مما يؤكد إمكانياته، حيث صنع 5 فرص خطيرة وحصل على أربعة، وسجل هدفين وصنع أربع تمريرات حاسمة.

في النهاية، تُظهر الاحصائيات سبب أهمية وجود واتكينز في تشكيل لاعبي فانتازي الفترة المقبلة، حيث كانت قدرته على المشاركة بالأهداف مثالية، مع تسجيله أربع أهداف وتقديم سبع تمريرات حاسمة، في أول ثمان مباريات من الدوري الإنجليزي.

وتهديد كاش الرائع على مرمى الخصوم يجعله ضمن أفضل 5 مدافعين في فانتازي هذا الموسم حتى الآن، بعد الخروج بشباك نظيفة في مباراتين، وتسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة.

وليس هناك شك، ديابي يمكنه أن يكون خيارًا مفيدًا أيضًا، إلا أن امتلاك ثلاث لاعبين من أستون فيلا في فريق فانتازي ليس ضروريا، في الوقت الذي يقدم فيه عدد كبير من لاعبي خط الوسط أداءً مميزا ولديهم جدول مباريات جيد.