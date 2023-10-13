من اليابان لتنزانيا.. موعد انضمام علي معلول لبعثة الأهلي لمواجهة سيمبا



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موعد انضمام علي معلول لاعب الفريق، للبعثة في تنزانيا للمشاركة في مواجهة سيمبا بدوري السوبر الأفريقي.

وانضم علي معلول حاليا في معسكر منتخب تونس، ويخوض مواجهة ضد اليابان يوم 18 أكتوبر الحالي وديا.

وأوضح المصدر، أن هناك تواصل حاليا بين مسئولي النادي الأهلي ومنتخب تونس من أجل تسهيل عودة اللاعب مباشرة إلى تنزانيا للمشاركة في المباراة.

أضاف المصدر، أنه تقرر أن يخوض علي معلول مباراة اليابان في الواحدة ظهرا بتوقيت مصر، وبعدها يتوجه مباشرة إلى تنزانيا في نفس اليوم وقبل مواجهة سيمبا بيومين.

ويلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الحالي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.